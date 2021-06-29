Hafsanur Sancaktutan'dan istismar itirafı

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, çocukken öz dedesi tarafından istismara uğradığını söyledi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğa cinsel istismar davasından çıkan mahkeme kararı, Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Son Yaz dizisinde Yağmur karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan da, sosyal medya üzerinden olaya tepki gösteren isimlerden biri oldu.

"ÖZ DEDEM TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLDİM"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımlarda bulunan Hafsanur Sancaktutan, kendisiyle ilgili bir itirafta da bulundu. Çocukken öz dedesi tarafından istismar edildiğini söyleyen Sancaktutan, şu ifadeleri kullandı:

"ARTIK SUSMAK YOK"

“Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da tacize uğradım. Artık susmak yok.”



