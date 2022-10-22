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    Hafsanur Sancaktutan'ın bacak boyu kızdırdı

    Photoshop kullanarak bacaklarını boyunu uzatan oyuncu Hafsanur Sancaktutan’a takipçileri tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2022 - 16:31
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    Hafsanur Sancaktutan'ın bacak boyu kızdırdı

    Oyuncu Hafsanur Sancaktutan önceki akşam 'Bandırma Füze Kulübü' filminin galasına katıldı.

    Gala öncesi hazırlık fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Hafsanur Sancaktutan'ın ilginç değişimi dikkatlerden kaçmadı.

    'Sen bir daha photoshop yapma Hafsa'

    1.63 boyundaki oyuncunun photoshop ile uzayan bacakları tepki çekti.

    Bazı takipçileri oyuncuya 'Sen bir daha photoshop yapma Hafsa' diyerek, sitem etti.

    'Fotoğraf olmamış, sen de shop yapmışsın', 'Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz' şeklinde yorum yapanlar da oldu.

    Övenler de oldu

    Oyuncunun güzelliğine övgüler yağdıranlar da vardı.

    Bu kareler, 100 binin üzerinde beğeni aldı.

    Hafsanur Sancaktutan ın bacak boyu kızdırdı #1

    Hafsanur Sancaktutan ın bacak boyu kızdırdı #2

    Hafsanur Sancaktutan ın bacak boyu kızdırdı #3


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