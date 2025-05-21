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28 yaşındaki dünyaca ünlü manken Hailey, doğum sonrası yaşadığı beden dismorfisi ile özel olarak mücadele ettiğini açıkladı.

"ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Güzel model "Artık vücudum eskisi gibi değil. Kalçalarım daha geniş, göğüslerim daha büyük. Bunu kabul etmek zor oldu" dedi.

"BİR İNSAN BÜYÜTTÜN"

Ancak zamanla kendisini eski haline döndürme baskısından uzaklaştığını ve bedenine daha fazla şefkatle yaklaşmayı öğrendiğini belirtti. Hailey Bieber, "Her gün kendime şunu hatırlatıyorum: Hailey, sen bir bebek dünyaya getirdin. Bir insan büyüttün. Bu normal. Kendine zaman tanı" sözleriyle süreci anlattı.

"GÖĞÜSLERİM VE KALÇAM BÜYÜDÜ"

“İnsanlar ‘eski haline dönmek’ten bahsediyor..." diyen model şunları da sözlerine ekledi: "Nereye dönmek? Kalçalarım artık daha geniş, göğüslerim eskisinden daha büyük. Eski halime dönmedim ve artık dönmeyeceğim. Ama bu yeni bedenimi kabul ediyorum. Artık baştan ayağa farklı biriyim.”