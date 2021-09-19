Euro
10.1402
0.81%
Dolar
8.6468
1.42%
Altın
487.98
1.55%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
416.000
-0.62%
EXEN Coin
23.96
0.16%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Hailey Baldwin: Justin Bieber'ın karısı olarak anılmaktan rahatsız değilim

    ABD'li model, evliliği hakkında yapılan bazı yorumları memnuniyetle karşılarken, bazılarına tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 11:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hailey Baldwin: Justin Bieber'ın karısı olarak anılmaktan rahatsız değilim

    Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evli olan Amerikalı model Hailey Baldwin, özel hayatına dair açıklamalar yaptı.

    "4D with Demi Lovato" programına konuk olan Baldwin, "Justin Bieber'ın karısı olarak anılıyor." şeklindeki söylemlere yanıt verdi.

    "FİLANCANIN EŞİ DEMELERİ BENİ RAHATSIZ ETMİYOR"

    Baldwin, "Justin'in karısı" olarak bilinmekten rahatsız olmadığını belirterek, şunları söyledi:

    "Gerçekten çok iyi tanınan biriyle evlendiğinizde, insanların çoğu zaman sizin için 'Filancanın karısı' diyeceğini de kabul edersiniz. Bu beni rahatsız etmiyor."

    "ONUN KARISI OLMASAYDIN..." SÖYLEMİNE TEPKİ

    27 yaşındaki Justin Bieber'la Eylül 2018'de dünya evine giren 24 yaşındaki Baldwin, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    "İnsanların 'Eğer onun karısı olmasaydın senin kim olduğunu bilemezlerdi' demeleri beni rahatsız ediyor. Buna katılmıyorum. Kendi iş ilişkilerim var, kendi işimi yapıyorum ve kendi paramı kazanıyorum."

    Hailey Baldwin: Justin Bieber ın karısı olarak anılmaktan rahatsız değilim #1

    Hailey Baldwin: Justin Bieber ın karısı olarak anılmaktan rahatsız değilim #2

    Hailey Baldwin: Justin Bieber ın karısı olarak anılmaktan rahatsız değilim #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir