Hailey Baldwin'den işkence itirafı

23 yaşındaki Hailey Baldwin, geçmişiyle ilgili itiraflarda bulundu.

Dünyaca ünlü model Hailey Baldwin, Hillsong Channel adlı bir YouTube kanalına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki model, geçmişiyle bir süre savaş halinde olduğunu itiraf etti.

"GEÇMİŞİM BANA İŞKENCE ETTİ"

Şarkıcı Justin Bieber ile mutlu bir evliliği olan Hailey Baldwin, “Geçmişimin bana bir süre işkence ettiği zamanlar oldu. Düşüncelerim, kararlarım, geçmişim bana resmen işkence etti” diyerek şöyle konuştu: "Bir sebeple ‘utanç duygusu’ bana takılan en büyük şey oldu. Sonsuza kadar savaşacağım bir şey olduğunu biliyordum ama o dönemde, bir şeyden utanç duyduğumda oldukça farklı bir süreçten geçiyordum."

"NEDEN ÖYLE YAPTIM"

Affedilmenin ne demek olduğunu bilmediğini söyleyen Baldwin, “Gece yatağıma yattığımda, ‘Aman tanrım, 17 yaşımda neden öyle yaptım’ diye düşünüp dururdum. 23 yaşında evli bir kadın olmama rağmen bunları düşünüp duruyordum” dedi.

"DAHA DERİNE İNDİM"

İnancı sayesinde o zorlu süreci atlatabildiğini dile getiren model, “Daha derine inip, İncil’in suçluluk ve utanç duygusuyla ilgili neler dediğini anlamam gerekti. Bu sayede kendime güvenim geri geldi” diyerek, inancından da gurur duyduğunu belirtti.