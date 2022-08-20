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    Hailey Bieber: Justin Bieber, en iyi arkadaşım

    25 yaşındaki Amerikalı model, 4 yıldır evli olduğu Bieber ile birlikteliğini değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 10:59
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    Hailey Bieber: Justin Bieber, en iyi arkadaşım

    Hailey Bieber, eşi Justin Bieber ile hayatlarına dair samimi açıklamalar yaptı.

    Çift, yıllarca süren dostluklarından ve daha önce beraber olup ayrıldıktan sonra 2018'de evlenmeye karar verdi.

    "O, en iyi arkadaşım"

    Hailey, şarkıcı eşiyle evliliğinin "çok çabalamayı" gerektirdiğini, ancak kendisinin hâlâ "en iyi arkadaşı" olduğunu söyledi.

    25 yaşındaki model, "Günün sonunda, o benim en iyi arkadaşım gibi, ama bunun için çok çabalamak gerekiyor." dedi.

    Hailey'in çocuk sahibi olma yorumu

    Çocuk sahibi olmaktan söz eden Hailey, "Onlar resmin içine girdiğinde, o işin nasıl yapılacağı konusu başka bir dizi sezonu olacak." ifadesini kullandı.

    Eşinin hastalığından bahsetti

    Harper's Bazaar'a konuşan Hailey, Justin Bieber'ın geçirdiği kısmi yüz felcinden de bahsetti.

    Hailey, "Bu durumla nasıl başa çıkılması gerektiğini bulmak zorundasın. 'İyisiyle kötüsüyle' demelerinin bir sebebi var." diye ekledi.

    Hailey Bieber: Justin Bieber, en iyi arkadaşım #1

    Hailey Bieber: Justin Bieber, en iyi arkadaşım #2


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