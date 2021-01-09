Hakan Altun, aşk acısından eve kapandı

Birkaç dostu dışında kimsenin telefonlarına çıkmayan Hakan Altun, acısını şarkı sözleri yazarak hafifletmeye çalışıyor.

Sahnelerin müzmin bekarı Hakan Altun, adının Ajda Pekkan ile anılmasından bir ay sonra, geçen kasımda oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Altun ilişkisini de sosyal medya hesabından “Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken” sözleri ile ilan etmişti.

Sevgililerin 30 Aralık’ta nikah masasına oturacağı söylendi ancak 4 Ocak’ta ayrılık haberleri geldi.

EVE KAPANDI

Gonca Vuslateri ile ilişkisi başlayınca yakınlarına yıllardır aradığı mutluluğu bulduğunu söyleyen ve ailesinden onay alamadığı iddia edilen Hakan Altun, bu ani ayrılıkla adeta yıkıldı.

Şarkıcı sık sık gittiği özellikle pandemi döneminin çoğunu geçirdiği Bodrum’daki evine kapandı.

AŞK ACISI ŞARKI YAZDIRIYOR

Oldukça üzgün olduğu belirtilen Altun, birkaç sıkı dostu hariç kimsenin telefonunu açmıyor, acil ihtiyaçları dışında dışarıya adım atmıyor.

Aynı zamanda söz yazarı da olan şarkıcının aşk acısını notalara döktüğü ifade ediliyor.