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Hakan Altun hayranlarına seslendi: Oynamayan taş olsun

Hakan Altun hayranlarına seslendi: Oynamayan taş olsun

On binlerce hayranıyla bir araya gelen Hakan Altun, unutulmaz şarkılarını seslendirdiği konserde, "Farz edin ki bu benim hayali düğünüm." ifadelerini kullandıktan sonra coştu coşturdu.