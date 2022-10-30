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- Hakan Altun hayranlarına seslendi: Oynamayan taş olsun
Hakan Altun hayranlarına seslendi: Oynamayan taş olsun
- 30.10.2022 - 09:29
Yurt genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolu dolu geçti.
Sokaklarda düzenlenen etkinliklerin yansı sıra birçok kentte ünlü sanatçılar hayranlarıyla bir araya geldi.
Şarkıcı Hakan Altun'un adresi de Kocaeli oldu.
2,5 saat sahnede kaldı
On binlerce vatandaşın katıldığı konserde Türk bayraklarıyla Onuncu Yıl Marşı da okundu.
Birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Altun, yaklaşık 2 buçuk saat kaldığı sahnede davetlileri adeta coşturdu.
"Hayali düğün yapıyoruz bu gece"
Ünlü sanatçının, “Herkes benim evlenmemi istiyor ya! Yaş oldu 50 ya! Farz edin ki bu benim hayali düğünüm. Hayali düğün yapıyoruz bu gece. Düğünümde oynamayan taş olsun.” dedikten sonra tef çalarak şarkı söylemesi renkli anlara sahne oldu.
Unutulmaz bir akşam yaşattı
Dakikalarca tef çalıp oynayan Altun, ‘Hey Gidi Koca Dünya Gam Yükü Müsün’ şarkısını söyledi.
İHA'nın aktarımına göre; konsere gelen vatandaşlar unutulmaz bir akşamı geride bıraktı.