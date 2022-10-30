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    Hakan Altun hayranlarına seslendi: Oynamayan taş olsun

    On binlerce hayranıyla bir araya gelen Hakan Altun, unutulmaz şarkılarını seslendirdiği konserde, "Farz edin ki bu benim hayali düğünüm." ifadelerini kullandıktan sonra coştu coşturdu.
    • 30.10.2022 - 09:29
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    Hakan Altun hayranlarına seslendi: Oynamayan taş olsun

    Yurt genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolu dolu geçti.

    Sokaklarda düzenlenen etkinliklerin yansı sıra birçok kentte ünlü sanatçılar hayranlarıyla bir araya geldi.

    Şarkıcı Hakan Altun'un adresi de Kocaeli oldu.

    2,5 saat sahnede kaldı

    On binlerce vatandaşın katıldığı konserde Türk bayraklarıyla Onuncu Yıl Marşı da okundu.

    Birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Altun, yaklaşık 2 buçuk saat kaldığı sahnede davetlileri adeta coşturdu.

    Hakan Altun hayranlarına seslendi: Oynamayan taş olsun #1

    "Hayali düğün yapıyoruz bu gece"

    Ünlü sanatçının, “Herkes benim evlenmemi istiyor ya! Yaş oldu 50 ya! Farz edin ki bu benim hayali düğünüm. Hayali düğün yapıyoruz bu gece. Düğünümde oynamayan taş olsun.” dedikten sonra tef çalarak şarkı söylemesi renkli anlara sahne oldu.

    Hakan Altun hayranlarına seslendi: Oynamayan taş olsun #2

    Unutulmaz bir akşam yaşattı

    Dakikalarca tef çalıp oynayan Altun, ‘Hey Gidi Koca Dünya Gam Yükü Müsün’ şarkısını söyledi.

    İHA'nın aktarımına göre; konsere gelen vatandaşlar unutulmaz bir akşamı geride bıraktı.

    Hakan Altun hayranlarına seslendi: Oynamayan taş olsun #3

    Hakan Altun hayranlarına seslendi: Oynamayan taş olsun #4


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