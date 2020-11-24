Hakan Altun ile Gonca Vuslateri aşk yaşıyor

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri aşk yaşıyor

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ve arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Altun'un sevgili oldukları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Daha önce Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı iddia edilen Altun'un gönlündeki ismin aslında Gonca Vuslateri olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN İMALI PAYLAŞIMLAR

Aralarında 14 yaş olan iki ünlü ismin şifreli sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını ima ettikleri; zaman zaman Bodrum'da bir araya geldikleri söyleniyor.

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun son olarak Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde ayrı masalarda objektiflere yansmıştı.