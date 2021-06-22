Hakan Altun: Milyonlar içinde yüzdüğüm yalan

Beyin damarlarının birinde tıkanıklık tespit edilince bir süre hastanede tedavi gören Hakan Altun, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sunduğu 'Şarkılar Bizi Söyler' çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun, son durumu hakkında açıklama yaptı.

48 yaşındaki sanatçı, Bodrum'da teknede çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp altına bunu notu düştü:

"DOĞRUDUR"

"Bodrum’da olduğum doğrudur! Sabahları erken kalktığım doğrudur! 14 kilo aldığım doğrudur! Yanımdaki güzel refakatçi Diva'nın benim değil, dostum Ediz’in olduğu doğrudur! 'En iyi tekne arkadaşının teknesidir' sözü doğrudur! Her gün denize girdiğim doğrudur! Eylül ayına kadar konser veremeyeceğim doğrudur! Dünyalarımın olduğu milyonların içinde yüzdüğüm yalandır! 'Hayatımda sadece doğruları söyleyip, başkalarının haklarını da koruyacağıma' dair babama verdiğim sözü yerine getirdiğim doğrudur!"