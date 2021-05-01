Hakan Altun: Uzun bir süre dinlenmem gerek

Kaldırıldığı hastanede operasyon geçirdikten sonra taburcu olan Hakan Altun'dan ilk paylaşım geldi.

“Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerin ardından damar tıkanıklığı rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Altun, 3 gün önce son kontrollerinin ardından taburcu olmuştu.

48 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"HERKESE MERHABA..."

Instagram'da zafer işaretiyle verdiği pozu paylaşan Altun, şu notu düştü:

"Herkese merhabalar. 21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım.

"UZUN BİR SÜRE DİNLENECEĞİM"

Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepiniz."