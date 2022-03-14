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    Hakan Altun, minik hayranı Burak’la düet yaptı

    Sosyal medyadaki videosuyla dikkatleri üzerine çeken Zonguldaklı minik Burak, Sibel Can ve Hakan Altun'un konuğu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 07:27
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 07:29
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    Hakan Altun, minik hayranı Burak’la düet yaptı

    Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programının bu haftaki yıldızı 5 yaşındaki Burak Başoğlu oldu.

    Geçen hafta sosyal medyada Hakan Altun’un’un “Her Sevda Bir Ölümmüş” şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken 5 yaşındaki minik fenomen, Burak Başoğlu şarkıyı söyleyerek bir anda stüdyoya girince, Hakan Altun çok şaşırdı.

    KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

    Hakan Altun, Burak ile “Her Sevda Bir Ölümmüş” ve “Uzun İnce Bir Yoldayım” şarkılarını birlikte söyleyerek, bir kez daha herkesi kendisine hayran bıraktırdı.

    Hakan Altun, minik hayranı Burak’la düet yaptı #1


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