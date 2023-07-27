Hakan Altun yaşantısını anlattı İstanbul'da konser veren Hakan Altun, konser öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Arabesk müziğin önemli seslerinden Hakan Altun, dün akşam verdiği konserde hayranlarıyla bir araya geldi.

Altun, 'sıkıntılı şarkılar serisi' olarak adlandırdığı slow arabesk parçalarıyla da hayranlarını mest etti.

"Arabesk söylüyorum ama arabesk yaşamıyorum."

Konser öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Altun, "Arabesk söylüyorum ama arabesk yaşamıyorum.

Biz arabesk müziği seviyoruz, arabesk yaşamı sevmiyoruz. Arabesk yaşam bedbaht bir yaşamdır.

"Arabesk bir müzik türüdür"

Ben hayata gülerek bakmanın daha manalı olduğunu düşünüyorum. Arabesk bir müzik türüdür, yaşam şekli değildir. Kimsenin arabesk müzik dinleyip karalar bağlamasını istemem" dedi.