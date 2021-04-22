Hakan Altun’un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada "Beyin damarlarının birinde dolaşım bozukluğu saptanmış, erken müdahaleyle ciddi bir sorun oluşmamıştır" denildi.

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürülmüştü.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tedavi altına alınan şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapıldı.Açıklamada şöyle denildi:

"BEYİN DAMARLARINDAN BİRİNDE DOLAŞIM BOZUKLUĞU SAPTANMIŞTIR"

"21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tetkikleri yapılmıştır. Bu tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun oluşmamıştır.

"TEDBİR AMAÇLI BİRKAÇ GÜN DAHA HASTANEDE NORMAL ODADA TEDAVİSİ SÜRECEKTİR"

Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir. Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir. İlgi, alakanız ve güzel temennileriniz için teşekkür ederiz."



