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    Hakan Aysev: Ölümden dönmedim

    Büyük bir kaza geçirerek ölümden döndüğü iddia edilen Hakan Aysev’den açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 07:23
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    Hakan Aysev: Ölümden dönmedim

    Opera sanatçısı Hakan Aysev, konuk olduğu programa gitmek için hazırlandığı sırada evinde talihsiz bir kaza geçirdiği ve ölümden döndüğü iddia edildi.

    Çıkan iddiaların ardından Hakan Aysev, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı.

    Sosyal medya sayfasından açıklama yapan Hakan Aysev şu ifadeleri kullandı:

    "Çok iyiyim"

    "Bundan dört sene önce küçük bir kırık olmuştu diz kapağımda. Ona benzer bir şey nüksetti. Çok çok iyiyim. Sadece 2-3 gün evde dinlenmem gerek.

    "Meraklanmayın"

    Ölümden dönmedim. Bazı haberler öyle çıkmış gazetelerde. Herkese buradan duyuruyorum. Sağlığım gayet iyi. Meraklanmayın. Telefonlar alıyorum. Birkaç gün evde dinlendikten sonra aranıza döneceğim"

    Hakan Aysev: Ölümden dönmedim #1


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