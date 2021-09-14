Hakan Baş: Evliliğimiz çalkantılı bir dönemde

Daha öncesinde sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklamada bulunan ikiliden Hakan Baş, evlilikleriyle ilgili bir kez daha konuştu.

Kısa süre öncesine kadar mutlulukları ile herkesi imrendiren Bensu Soral (30) ile kendisinden sekiz yaş büyük olan Hakan Baş arasında çocuk krizi patlak verdiği iddia edilmişti.

Ünlü çift, ortak bir açıklama paylaşarak çıkan haberleri yayınlamıştı. İki ismin de sosyal medyada yayınladıkları açıklamada, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." ifadeleri yer almıştı.

"1 AYDIR ÇALKANTILIYIZ"

Hakan Baş, evlilikleriyle ilgili konuştu. Aralarının bozuk olduğunu tekrar doğrulayan iş insanı, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık 1 aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru...

Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen doğru/yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor." ifadelerini kullandı.