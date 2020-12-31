Milan'da oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında şarkı söyledi.

TV 8'de yayınlanan, Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında İtalya'nın Milan takımında oynayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da konuk oldu.

Çökertme Halilim türküsünü söyleyen Hakan Çalhanoğlu, bir taraftan da zeybek havası oynadı.

FUTBOLCULUĞU KADAR İYİ DEĞİLDİ

Futbolculuğu ile gururlandıran Hakan Çalhanoğlu, sesi o kadar iyi olmasa da ilk önce Beyaz'ı döndürmeyi başardı.

Hakan Çalhanoğlu O Ses Türkiye'de şarkı söyledi-Video