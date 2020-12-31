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    Hakan Çalhanoğlu O Ses Türkiye'de şarkı söyledi

    Hakan Çalhanoğlu O Ses Türkiye'de şarkı söyledi

    Milan'da oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında şarkı söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 22:33
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    TV 8'de yayınlanan, Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında İtalya'nın Milan takımında oynayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da konuk oldu.

    Çökertme Halilim türküsünü söyleyen Hakan Çalhanoğlu, bir taraftan da zeybek havası oynadı.

    FUTBOLCULUĞU KADAR İYİ DEĞİLDİ

    Futbolculuğu ile gururlandıran Hakan Çalhanoğlu, sesi o kadar iyi olmasa da ilk önce Beyaz'ı döndürmeyi başardı.

    Hakan Çalhanoğlu O Ses Türkiye'de şarkı söyledi-Video

    Hakan Çalhanoğlu O Ses Türkiye de şarkı söyledi #1

    Hakan Çalhanoğlu O Ses Türkiye de şarkı söyledi #2

    Hakan Çalhanoğlu O Ses Türkiye de şarkı söyledi #3

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