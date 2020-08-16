Hakan Çalhanoğlu ve eşi, Çeşme’de tatil yapıyor

Hakan Çalhanoğlu ve eşi, Çeşme’de tatil yapıyor

İkinci baharlarını yaşayan çift, kiraladıkları tekne ile güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

İtalya’nın Milan takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ile bebek bekledikleri günlerde ayrılık kararı almış, ikilinin kararı şok etkisi yaratmıştı.

Boşanmanın altında yatan neden aldatma olarak basına yansıtmıştı.

Doğum yaklaşırken futbolcu kendini affettirmiş ve çocukluk aşkı olan eşine geri dönmüştü.

Çiftin üzerindeki kara bulutların çabuk dağılması öncelikle ailelerini sonrasında da tüm sevenlerini mutlu etmişti.

ÇEŞME’DE TATİL

Geçen yıl kızları Liya’nın doğumuyla büyük sevinç yaşayan Çalhanoğlu çifti, şimdilerde adeta ikinci baharı yaşıyor.

Tatil için bebekleriyle beraber Türkiye’ye gelen Sinem ve Hakan Çalhanoğlu, Çeşme’de tekne kiraladı.

LİYA BÜYÜDÜ

Hakan Çalhanoğlu önceki gün teknede kucağında kızıyla görüntülendi. Liya’nın babaya olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada son zamanlarda İtalya’da adından sıkça söz ettiren başarılı futbolcunun Almanya’dan tanıdığı meslektaşı Yasin Öztekin ve eşi Mücella Öztekin de tekneye misafir oldu.