Petrol
108.68
1.76%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
617.100
1.51%
BTXN Coin
28.45
-6.38%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Hakan Peker, 19 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

    Hakan Peker, 19 yaş küçük yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 10:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakan Peker, 19 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

    90'lı yılların unutulmaz yıldızlarından 61 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2018 yılında 6 yıllık eşi Arzu Öztoprak'tan boşandı.

    Peker, önceki gün 3 aydır birlikte olduğu sevgilisiyle Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

    19 yaş farkı var

    Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle objektifere yansıyan Peker, etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmedi.

    42 yaşındaki Hande Ertekin ile sarmaş dolaş bir şekilde bir hayranı tarafından görüntülenen Peker'in rahat tavırları dikkat çekti.

    Hakan Peker, 19 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi #1

    Hakan Peker, 19 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi #2

    Hakan Peker, 19 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi #3

    Hakan Peker, 19 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi #4


    İlginizi Çekebilir

    Hasan Can Kaya'nın yeni projesi
    Magazin

    Hasan Can Kaya'nın yeni projesi

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Raziye'yi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
    3. Sayfa

    Raziye'yi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

    Görüş Bildir