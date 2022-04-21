Hakan Peker, 19 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Hakan Peker, 19 yaş küçük yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş objektiflere yansıdı.

90'lı yılların unutulmaz yıldızlarından 61 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2018 yılında 6 yıllık eşi Arzu Öztoprak'tan boşandı.

Peker, önceki gün 3 aydır birlikte olduğu sevgilisiyle Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

19 yaş farkı var

Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle objektifere yansıyan Peker, etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmedi.

42 yaşındaki Hande Ertekin ile sarmaş dolaş bir şekilde bir hayranı tarafından görüntülenen Peker'in rahat tavırları dikkat çekti.