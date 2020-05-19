Hakan Peker: Görücü usulü evlenebilirim

2012’de ikinci eşi Arzu Öztoprak'la evliliğini sonlandıran Hakan Peker üçüncü kez nikah masasına oturabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgını sebebiyle evinden çıkmayan 1990'lı yılların sevilen şarkısı 59 yaşında Hakan Peker, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Görücü usulü evlenebileceğini söyleyen Peker, "Sosyal mesafeyi koruyarak flört edebiliriz" dedi.

"BEKARLIK İYİ GİDİYOR"

Peker, özel hayatıyla ilgili "Bekarlık iyi gidiyor. Yalnızlığa alıştım. Ama eş-dost vasıtası ile görücü usulü evlenebilirim de. Uzun boylu, esmer, güzel, hoş bir hanım ile iyi olur. Herkes koronavirüs testi yaptırsın, sosyal mesafeyi koruyarak flört edebiliriz." cümlelerini kullandı.