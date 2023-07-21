Hakan Sabancı, Hande Erçel’e tatilde serenat yaptırdı Sık sık tatile çıkan Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftinden yeni video geldi.

ensonhaber.com

Son günlerin en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan oyuncu Hande Erçel ve sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı çiftinin aşk hayatını dolu dizgin devam ediyor.

Çapkınlığı ile tüm Türkiye’ye ün salmış olan Hakan Sabancı, son dönemin en güzel kadınlarından Hande Erçel ile birliktelik yaşamaya başladığından beri magazin gündeminde daha çok yer almaya başladı.

Sürekli sevgilisiyle yurt dışına giden ünlü oyuncu bu kez tatilde yaptığı yeni paylaşımıyla ilgi çekti.

Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'e oturdukları restoranda serenat yaptırdı. Hande Erçel de o anları Instagram hesabından yayınladı.

“Romantik enişte”

Ünlü oyuncunun bu paylaşımına takipçileri “Romantik enişte” yorumları yaptı.