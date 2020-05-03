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    Hakan Sabancı ile Alya aşkı belgelendi

    Uzun süredir aşk hayatında durgunluk yaşayan Hakan Sabancı, gönlünü şarkıcı Alya'ya kaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2020 - 18:14
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    Hakan Sabancı ile Alya aşkı belgelendi

    Sosyetinin çapkın ismi Hakan Sabancı son zamanlarda şarkıcı Alya ile anılmaya başlamıştı...

    Yakın zaman önce TikTok paylaşımı yapan Alya'nın, arkasındaki kartonpiyer ve tablolarla Hakan Sabancı’nın evinde olduğu anlaşılmış, bunun üzerine ikilinin karantina dönemini aynı evde geçirdiği ortaya çıkmıştı.

    Bugün ise ikilinin ilişkisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    NAZLI KAYI'DAN ALYA'YA TAKİP

    Hakan Sabancı’nın abisi Hacı Sabancı’nın nişanlısı Nazlı Kayı, sosyal medyadan Alya’yı takip etmeye başladı.

    Hakan Sabancı da tam sekiz kadını takipten çıkardı.

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