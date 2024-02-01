Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'den evlilik açıklaması geldi Kariyeri boyunca sürekli eleştirilen Hande Erçel, evlilik soruları ve oyunculuğu bırakacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

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Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, son açıklamasıyla da gündem oldu.

Güzel oyuncu, pek çok kişinin merak ettiği evlilik sorusuna ilk kez yanıt verdi!

"Şimdilik öyle bir durum yok"

Geçtiğimiz haftalarda evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Hande Erçel, düğün iddiası hakkında konuştu. Hakan Sabancı'yla evleneceği yönündeki iddialara "Şimdilik öyle bir durum yok." diye yanıt verdi.

"Yok öyle bir şey"

Çok eleştirildiği için oyunculuğu bırakacağı da iddia edilen Hande Erçel, mesleğini devam edeceğini söyledi. Her fırsatta "Ben bu kariyer için çok emek verdim yıllarım var" diyen Erçel; "Yok öyle bir şey." diyerek iddiaları yalanladı.