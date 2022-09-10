Hakan Sabancı, İsveçli model ile görüntülendi

Film festivali için gittiği Venedik’te İsveçli oyuncu ve model Emma Suki ile yan yana görüntülenen Hakan Sabancı’nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor.

Cemiyet hayatının gözde bekarlarından biri de Hakan Sabancı…

Geçtiğimiz aylarda adı Şeyma Subaşı ile anılan Sabancı, annesi Arzu Sabancı’nın vetosuyla gönül kapılarını bir süre kapattı.

Çok geçmeden Bodrum’da sarışın bir güzelle teknede sarmaş dolaş görülen Sabancı, önceki gün gittiği Venedik’te de iddiaya göre yeni bir aşka yelken açtı.

Yeni aşk iddiası

79. Venedik Film Festivali’ne katılmak üzere İtalya’nın Venedik şehrine giden Sabancı, festivalin yemeğinde de İsveçli oyuncu ve model Emma Suki ile görüntülendi.

Aynı masada yan yana oturan ikili, samimi halleriyle dikkat çekti.

Sık sık geliyor

Şu sıralar yeni rotası Türkiye olan Emma Suki ile Hakan Sabancı’nın, sık sık görüştüğü söyleniyor.

“The Playlist”, “Feed” ve “Huss” adlı projelerde de rol alan Emma Suki, aynı zamanda modellik yapıyor.