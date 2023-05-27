Hakan Sabancı'dan muhabirlere azar Havaalanında Hande Erçel ile görüntülenen Hakan Sabancı, muhabiri azarladı. Keyifsiz olduğu gözlenen Sabancı, "Keyifliydi. Seçim için döndük. Güzeldi. Her seferinde seninle böyle konuşacak mıyız ama? Ama yani her seferinde havaalanında aynı şartta biraz komik olmaya başladı" dedi.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in aşkı tam gaz devam ediyor. Sık sık tatile çıkan ikili, son olarak Cannes'da görüntülendi.

Erçel, sevgilisi ile kırmzıda halıda poz verdi ve o anları da paylaştı.

Cannes dönüşü ise havaalanında kameralara yakalanan çift, sorulara cevap verdi.

Ancak Hakan Sabancı'nın keyifsiz ve biraz da sinirli olduğu görüldü.

Hakan Sabancı'nın gerginliği

Gazete Magazin'in haberine göre; söze ilk olarak Hande Erçel başladı ve şöyle konuştu:

"Çok yorgunuz. Çok güzel bir iş birliği için gittim. Çok keyifli geçti. Sonrasında da beraberdik. Tatlı geçti."

Ancak Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel kadar sakin değildi.

Muhabire azar

Havaalanında görüntülenmekten sıkıldığını belirten Sabancı, bu kez isyan edip soruları şöyle yanıtladı:

"Keyifliydi. Seçim için döndük. Güzeldi. Her seferinde seninle böyle konuşacak mıyız ama? Ama yani her seferinde havaalanında aynı şartta biraz komik olmaya başladı.

Komik olmaya başladı artık lütfen. Sadece havaalanında karşılaşıyoruz sanki sürekli seyahat ediyormuşuz gibi.Evet gittik geldik. Ben artık biraz rahatsız olmaya başladım."