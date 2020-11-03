Hakan Taşıyan maddi yardım talebinde bulundu

Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sağlık durumu günden güne kötüleşen ve nakil bekleyen Hakan Taşıyan, Instagram hesabından maddi yardım istedi.

IBAN NUMARASINI VERDİ

Şarkıcı Hakan Taşıyan'ın profilindeki açıklamada, “Yardımda bulunmak isteyenler kendi banka ve IBAN numarası aracılığıyla destekte bulunabilir. Bu hesap dışında başka kişi, kurum ve kuruluş tarafından talep edilen hiçbir şeye itibar etmeyiniz” ifadeleri yer aldı.