Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelen arabesk müziğin ünlü ismi Hakan Taşıyan, yeniden hastaneye yatış yaptı.

Arabesk şarkıları ile Türk halkının hafızasına kazınan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'dan üzücü haber geldi.

Sağlık sorunları yaşayan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan'ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi.

ONUR AKAY BİLGİ VERDİ

47 yaşındaki Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı Onur Akay, ünlü şarkıcının hastaneye kaldırıldığını şu sözlerle açıkladı:

"ORGAN BULUNMAK ÜZERE"

"Değerli sanatçı arkadaşımız Hakan Taşıyan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan'ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi ve kendisi için aranan B rh+ ve 0 rh+ kan bulundu, organ da bulunmak üzere. Kesinleşirse, Taşıyan bugün yarın ameliyata alınacak. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim."