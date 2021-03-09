Hakan Taşıyan'a bugün böbrek nakli bugün yapılacak

4 aydır tedavi gören Hakan Taşıyan'a bugün böbrek nakli olacak.

Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan'a geçtiğimiz günlerde karaciğer nakli yapılmıştı. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlık durumu iyi olan ünlü sanatçıya bugün de böbrek nakli yapılacak.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Kız kardeşinden alınan böbrek Taşıyan'a nakledilecek. Hakan Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ameliyat süreci hakkında bilgi verildi: "Sevgili gönül dostları, Böbrek nakil ameliyatı sürecimiz, bugün saat 08: 00'de başlamıştır. Önce kız kardeşinin ameliyat süreci tamamlanıp, daha sonra nakil için kendisi ameliyata alınacaktır. Süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyiniz. Böbrek kardeştir."