Hakan Taşıyan'a organ nakli yapılacak

Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor.

Bir süre önce sağlık sorunları yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Hakan Taşıyan için Sağlık Bakanlığı devreye girmiş ve sanatçının tüm tetkiklerinin Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılması sağlanmıştı.

1 ayı aşkın süre hastanede yatan Hakan Taşıyan, nakil kararını sosyal medyada sevenlerine şu mesajla duyurdu:

"NAKİL KESİNLEŞTİ"

“Hafta başında doktorlarımızın yaptığı kurul toplantısı neticesinde, karaciğer ve böbrek nakli kararı kesinleşmiştir. Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri, doktorlarımız ve hastane çalışanlarımız durumumu yakinen takip etmekte ve ilgilenmektedir.”

KARDEŞİ VE OĞLU VERECEK

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Hakan Taşıyan’a kız kardeşinden böbrek ve oğlundan karaciğer nakli yapılacağı öğrenildi.