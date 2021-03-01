Hakan Taşıyan'ın son durumunu arkadaşı anlattı

4 aydır tedavi gören ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan (48) sağlığına kavuşabilmek için karaciğer nakli bekliyor.

Ankara’da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

TEDAVİYE DEVAM EDİLİYOR

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan’ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan’a nakledilebileceği belirlendi. Ancak Taşıyan’a karaciğer için herhangi donör bulanamadığı öğrenildi. Taşıyan’ın tedavisi hastanede devam ediyor.

"BEKLEMEDEYİZ"

Hakan Taşıyan’ın son durumu ile ilgili bilgi veren yakın arkadaşı Radyo Program Yapımcısı Hakan Yılmaz, "Yaklaşık 1 yıldır süren hastane trafiğimiz var. Hakan şuan Şehir Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi görüyor. Tedavi sürecimiz yaklaşık 4 aydır burada devam ediyor. Hakan kardeşim, belli dönemlerde diyaliz ünitesine giriyor. Ayrıca kendisini stabil tutmak için mideden su boşaltma yöntemiyle büyük bir mücadele veriliyor. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki durumdan dolayı acil olarak nakil bekliyor. Şu anda beklemedeyiz.

FAHRETTİN KOC'YA TEŞEKKÜR

Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz. Ayrıca ’0rh+ ve Brh+’ kan grubundaki kişilerden karaciğer alınabiliyor. Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı. Kendisi ailesiyle görüşüyor. Konuşmasında herhangi bir sıkıntı yok. Bu konuda hastanemiz çok iyi. Ayrıca Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’da gerçekten konuyla çok alakadar, bu vesileyle kendisine tekrar tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dünyaca bilinen doktorlar tarafından süreç takip ediliyor. Karaciğer bulunduktan sonra inşallah sağlığına kavuşup bu hastaneden ayrılacak. Sosyal medyadaki paylaşımdan sonra bizleri ve bakanlığı arayan çok kişi oldu" dedi.