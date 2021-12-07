Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakan Taşıyan, ameliyatlarının ardından sağlığına kavuştu.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören 48 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'a, geçtiğimiz günlerde karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı. Taşıyan 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Sağlığına kavuşan Taşıyan'dan hayranlarını sevindiren görüntüler geldi. Ünlü şarkıcı, bir mekanda unutulmaz eseri 'Güz Gülleri' şarkısını seslendirdi. O anları ise ünlü şarkıcının arkadaşı sosyal medyadan paylaştı.

"UMUT OLALIM"

Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım." şeklinde konuşmuştu.

Hakan Taşıyan'ın son hali VİDEO



"BÜYÜK SEVAP"

Hakan Taşıyan, "Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha aydın olalım. Çok hassas bir konudur. Allah bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Gönül birlikteliği veren dualarını esirgemeyen tüm insanlardan Allah razı olsun. Hayat çok güzel, nefes almak çok güzel, sevmek çok güzel. Bunu birbirimizden esirgemeyelim. Gerçekten Allah'ın huzurunda çok büyük sevap. Tüm merhem bekleyen hastalarımıza merhem olalım. Buna ihtiyacımız var." açıklamasını yapmıştı.