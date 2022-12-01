Hakan Ural: Bana saldırın

Hakan Ural, 'Engincan Ural ile Merve Kaya boşanıyor' iddialarına yanıt verdi.

Geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturan Engincan Ural ile Merve Kaya çiftinin boşanma kararı aldığı öne sürüldü.

Kaya'nın Ural'ı aldattığı, çiftin bu sebepten dolayı boşanma kararı aldığı konuşulurken Hakan Ural, oğlu Engincan Ural hakkında çıkan haberlere ilgili açıklama yaptı.

"Çocuk inanamadı"

Çok sinirlenen Ural, “Engincan beni aradı. O da şuna üzüldü. ‘Ya ben eşimle daha 40-45 günlük evliyiz. Bir kadının iffetine yönelik bu kadar fütursuz ve ucuz iddiayı nasıl yaparlar’ dedi. Çocuk inanamadı ‘Bu nasıl mümkün olur’ dedi. Benim oğlum ve gelinim çocukluktan beri birilerini tanıyorlar…Şu kıza ‘eşini aldattı’ diyorsun. Hiç onur haysiyetin yok mu, utanman yok mu? Oğlum dava açıyor zaten.

"Sibel de üzülüyor"

Sibel de bu tarz haberlere üzülüyor. Aramadım daha da üzülmesin diye o da bir paylaşım yapmış. Sonra bütün gazeteler 'Sibel Can’dan oğlu ile ilgili çıkan habere açıklama yaptı' oldu.

"Bana saldırın"

Bu sefer bilmeyenler de arıyor. Bir kişinin kötülüğü binlerce insanı etkiliyor. Bırakın çocuklarımızı ben buradayım, saldıracaksanız bana saldırın.” diye konuştu.

Engincan Ural ile Merve Kaya evlendi ViDEO



