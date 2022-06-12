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    Oyuncu Hakan Yufkacıgil, taksiciden dayak yedi

    Oyuncu Hakan Yufkacıgil Beşiktaş'ta bindiği bir taksinin şoförüyle kısa mesafe nedeniyle tartıştı, hastanelik oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 14:11
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    Oyuncu Hakan Yufkacıgil, taksiciden dayak yedi

    "Cesur Yürek", "Kızlarım İçin", "Payitaht Abdülhamid" gibi dizilerde rol alan oyuncu Hakan Yufkacıgil, Beşitaş'ta taksiye bindi.

    Şoföre Akatlar'a gitmek istediğini söyleyen oyuncu, neye uğradığını şaşırdı.

    İddiaya göre şoför ile oyuncu arasında kısa mesafe tartışması yaşandı.

    Yufkacıgil, "Araçtan inerim ancak seni polise şikayet edeceğim" deyip tepki gösterdi ve taksinin plakasını fotoğrafını çekmek istedi.

    Taksiden inen şoför ile Yufkacıgil arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

    Hastanelik oldu

    Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'İn haberine göre; Yoldaki diğer sürücüler kavgaya müdahale etmek istediğinde ise genç oyuncu aldığı darbenin etkisiyle kendisinden geçti.

    Gözlerini açtığında hastanede olan Yufkacıgil'in burnunda kırık, el bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu ortaya çıktı.

    Yufkacıgil'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

    Oyuncu Hakan Yufkacıgil, taksiciden dayak yedi #1

    Şoför de şikayetçi

    Asıl darbedilenin kendisi olduğunu söyleyen taksi şoförü ise,"Aracın ön kaputuna kendini attı ve video çekmeye başladı. Aşırı alkollü olduğu için tutup aracın önünden çekilmesini söyledim. Bana sinkaflı küfürler etti. Diğer araç sürücülerine de küfür etmeye başladı. Bu sırada bana saldırdı. Aldığım darbe nedeniyle kafamdan yaralandım. Aracıma vurduğu için maddi zarara uğradım. Şahsı kimin dövdüğünü bilmiyorum, ben oradan ayrılmıştım." dedi.

    Oyuncu Hakan Yufkacıgil, taksiciden dayak yedi #2

    Oyuncu Hakan Yufkacıgil, taksiciden dayak yedi #3


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