Hakimlik, Bülent Ersoy’un talebini reddetti

Kendisi için “Seni diva değil, divan yaparlar” sözlerini sarf eden Mustafa Keser’in videosunun erişime engellenmesini isteyen Bülent Ersoy, hakimlikten veto yedi. Ersoy’un talebi reddedildi.

Usta sanatçılar Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un sunuculuğunu yaptığı 'Benzemez Kimse Bize' programı, ikinci bölümünün ekrana gelmesinin ardından yayından kaldırıldı.

Mustafa Keser ise bu durumun suçlusu olarak Bülent Ersoy'u hedef gösterdi.

“YERSİZ KAPRİS VE TUTUM”

Keser, “Bütün aksaklıklar Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. Olay yaratacak açıklamalarım olacak” dedi.

Mustafa Keser yaşananların perde arkasını ise YouTube kanalında anlattı.

“ONUN AÇIKLARINI KAPATMAYA ÇALIŞTIM”

Bülent Ersoy'un açıklarını kapatmaya çalıştığını dile getiren Keser, “Ben Bülent Ersoy ile sahnede hiç çalışmadım ama tabii huyunu, suyunu, sahnede neler yapıyor oradan buradan müzisyenlerden duyarız hep. Yapılan yanlışlar, davranış bozuklukları. Teklif bana yapımcı Polat Yağcı kardeşim tarafından geldiğinde ben pek sıcak bakmadım. 'Polat’cığım biz yapamayız' dedim. İnsani yapımız bir değil, ahlaki yapımız bir değil... 'Abi bu çok iyi olacak' dedi. İçimde endişeler olmasına rağmen kabul ettim. Ben düşündüm ki, bu arkadaştan yaşça da büyüğüm, sanatça da büyüğüm. Bizim yanımızda yanlış bir hareket, ters bir hareket yapmaz. Musiki açısından da sanat açısından da yapmaz diye düşündüm. Yanılmışım. Elimden geldiğince programı yürütmeye çalıştım, onun açıklarını kapatmaya çalıştım.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a siniri geçmiyor VİDEO

“SENİ DİVA DEĞİL DİVAN YAPARLAR”

Açıklamaların devamında, “İlk programda o kadar toz kalkmadı ama ikinci programda karşısında sanki hizmetçisi var, marabası var gibi muamele etti bana” diyen Keser, şöyle devam etti:

“Ben onan 6-7 yaş büyük bir adamım. Bana oradan 'Keserrrr' diye bağırıyor. Kimsin sen? Ben bu üsluptan rahatsız olduğum için bakmadım. Bir de 'Keser'i çağırdım bakmadı' diyor. Keser senin babanın uşağı mı? Divanın kelime anlamı, sanat dallarında üst düzey olarak bilgi, beceri ve donanıma sahip kadın sanatçıdır. Böyle süperstar gibi bir şey değil bu. Geçmişte Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, İnci Çayırlı, Perihan Altındağ varken divalık sana mı kaldı? Nesrin Sipahi, Gönül Akkor, Emel Sayın, Gönül Yazar... Bunlar varken sana mı kaldı? Seni diva değil, divan yaparlar.”





ERSOY “KİŞİLİK HAKLARIMA SALDIR VAR” DEDİ, MAHKEME REDDETTİ

Mustafa Keser’in açıklamalarının ardından Bülent Ersoy, İstanbul Adliyesi’ne avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu ve yayınlanan videonun erişime engellenmesi istedi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan erişim engeli talepli dilekçede, söz konusu videoda kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, hakaret kastıyla hareket edildiği ifade edildi.

Talebi değerlendiren nöbetçi hâkimlik söz konusu videoda kişilik haklarına saldırı ya da hakaret olmadığını ileri sürerek, Ersoy'un talebini reddetti.