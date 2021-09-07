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    Hakkı Bulut, Reynmen'in adını duyunca sinirlendi

    Hakkı Bulut, ‘Kızlar’ isimli şarkısının müziğini çalan ve uzlaşma yoluna gitmeyen Reynmen'e ateş püskürdü.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 08:10
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 08:13
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    Hakkı Bulut, Reynmen'in adını duyunca sinirlendi

    Hakkı Bulut, şarkıcı Reynmen’e, ‘Kızlar’ adlı şarkısının müziğini ‘Biziz’ adlı şarkısında izin almadan kullandığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde dava açacağını belirtmişti.

    Bulut, önceki gün Bakırköy’de objektiflere yansıdı.Ünlü sanatçı, Reynmen, lakaplı Yusuf Aktaş’a sitem etti.

    "CAHİL ADAM"

    Reynmen'in adını duyar duymaz ateş püsküren Hakkı Bulut, "Bu şarkının sözü ve ve müziği bana ait. MESAM Bilim Teknik Kurulu, şarkının benzerliğini onayladı. Bu arkadaş ya çok acemi ya da beni acemi zannediyor. Bu yaptığını cahilliğine veriyorum" dedi.

    ÇARESİZ KALDI

    Hakkı Bulut defalarca kez Reynmen ve ekibine ulaşmak istedi fakat her seferinde, ‘Kusura bakmayın biz size en kısa zamanda döneceğiz’ şeklinde cevap aldı.

    Sanatçı, bu durum karşısında dava açmaktan başka çaresi kalmadığını belirtti.

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