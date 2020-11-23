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    Haldun Dormen'in koronavirüs testi pozitif çıktı

    Usta oyuncu Haldun Dormen, koronavirüse yakalandı. Instagram hesabından açıklama yapan 92 yaşındaki Dormen, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 00:20
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    Haldun Dormen'in koronavirüs testi pozitif çıktı

    Duayen sanatçı Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dormen şu ifadeleri kullandı:

    "DURUMUM GAYET İYİ"

    "Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler.

    Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."

    Haldun Dormen in koronavirüs testi pozitif çıktı #1

    Haldun Dormen in koronavirüs testi pozitif çıktı #2

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