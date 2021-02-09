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    Halil Sezai evlilik teklifi etti

    Ünlü şarkıcı Halil Sezai ve sevgilisi Melike Beşli evleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 11:22
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    Halil Sezai evlilik teklifi etti

    Geçtiğimiz yıl, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai, kendine yeni bir hayat kurdu.

    TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

    Ünlü şarkıcı Halil Sezai, sevgilisi Melike Beşli'ye evlenme teklifi etti. Sezai'ye "Evet" yanıtını veren Beşli, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'mutluluklar' yorumları yapıldı.

    Halil Sezai evlilik teklifi etti #1

    Halil Sezai evlilik teklifi etti #2

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