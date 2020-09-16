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    Halil Sezai, karakolluk oldu

    Halil Sezai, Tuzla’da film çekimi sırasında tartışarak arbede yaşadığı mahalle sakini bir kişinin darp edildiğini öne sürmesi üzerine polis merkezinde şüpheli olarak ifade verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 06:52
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    Halil Sezai, karakolluk oldu

    Ünlü şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusunu darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle karakolluk oldu.

    POLİS TARAFINDAN GÖTÜRÜLDÜ

    İki kişi ile komşu villanın sahibini darbettiği ileri sürülen Halil Sezai akşam saatlerinde polis tarafından ifadesi alınması için karakola götürüldü.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İfade veren Halil Sezai serbest kalırken savcılık ünlü şarkıcı ve yanındaki iki kişi hakkında kasten yaralama ve tehdit suçlarından soruşturma başlattı.

    Halil Sezai, karakolluk oldu #1

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