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- Halil Sezai polisler eşliğinde adliyeye getirildi
Halil Sezai polisler eşliğinde adliyeye getirildi
67 yaşındaki komşunu darbeden Halil Sezai, ifade vermek için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.
- Haber Merkezi
- 17.09.2020 - 13:35
- Güncelleme : 17.09.2020 - 13:35
67 yaşındaki Hüseyin Meriç, Halil Sezai tarafından tekme tokat darbedilmişti.
Yaşanan darp olayı da Türkiye'nin gündemine oturarak büyük tepki toplamıştı.
Konuyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Sezai, şiddet görüntülerinin basına sızması üzerine tekrar ifadeye çağırılmıştı.
ADLİYEYE GELDİ
Sezai, bugün polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyeye gelen şarkıcının, savcıya ifade vermesi bekleniyor.
ELİ SARGILI DOLAŞIYOR
Öte yandan Sezai'nin bir elinin sargılı olması, yaşanan darp olayının ciddiliğini gözler önüne serdi.
Halil Sezai polisler eşliğinde adliyeye getirildi
Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı anların en net görüntüsü VİDEO