Dolar
7.5548
0.6742%
Euro
8.9238
0.6349%
Altın
1947.78
-0.5813%
Borsa
1104.23
-0.2601%
G. Altın
472.337
-0.1437%
Bitcoin
82106.96
-1.5416%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Halil Sezai polisler eşliğinde adliyeye getirildi

    Halil Sezai polisler eşliğinde adliyeye getirildi

    67 yaşındaki komşunu darbeden Halil Sezai, ifade vermek için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 13:35
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 13:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    67 yaşındaki Hüseyin Meriç, Halil Sezai tarafından tekme tokat darbedilmişti.

    Yaşanan darp olayı da Türkiye'nin gündemine oturarak büyük tepki toplamıştı.

    Konuyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Sezai, şiddet  görüntülerinin basına sızması üzerine tekrar ifadeye çağırılmıştı.

    ADLİYEYE GELDİ

    Sezai, bugün polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyeye gelen şarkıcının, savcıya ifade vermesi bekleniyor.

    ELİ SARGILI DOLAŞIYOR

    Öte yandan Sezai'nin bir elinin sargılı olması, yaşanan darp olayının ciddiliğini gözler önüne serdi.

    Halil Sezai polisler eşliğinde adliyeye getirildi

    Halil Sezai polisler eşliğinde adliyeye getirildi #1

    Halil Sezai polisler eşliğinde adliyeye getirildi #2

    Halil Sezai polisler eşliğinde adliyeye getirildi #3

    Halil Sezai polisler eşliğinde adliyeye getirildi #4

    Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı anların en net görüntüsü VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir