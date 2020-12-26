Halil Sezai, sevgilisi ile fotoğraf paylaştı

Şarkıcı Halil Sezai, 4 yıldır birlikte olduğu Melike Beşli ile ilk kez paylaşım yaptı.

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai'den aşk paylaşımı geldi.

Halil Sezai, Instagram hesabı üzerinden dört yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Melike Beşli'yle fotoğrafını yayınladı.

AŞKA GELDİ

Birliktelikleri boyunca ilk kez paylaşım yapan şarkıcı, teknede çekilmiş olan fotoğrafa romantik bir not yazdı.

Sezai, "Kalbim, atıyorsa, varsa bir anlamı nefes almamın sen varsın diye... Yoksa geri kalan her şey boş." sözleriyle sevgilisine olan aşkını dile getirdi.