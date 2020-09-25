Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai’nin avukatları, yeni görüntüler sunarak Sezai'nin tahliyesini istedi.

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbeden Halil Sezai, geçtiğimiz hafta çıkarıldığı mahkemece “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmıştı.

Sezai’nin avukatları A.G. ve M.C.G., Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmiş ve müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep istemişti.

"MAĞDUR YARGIYI YANILTIYOR"

Tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunun belirtildiği dilekçede, “Müvekkil ile müşteki arasında yaşanan olaya ilişkin kamera kayıtlarının tamamı müşteki tarafça dosyaya sunulmuş olup, sunulan görüntülerde atlamalar, kesilmeler ve ses kısması mevcuttur” denildi. Mağdur tarafın yargıyı yanıltma çabası içinde olduğu öne sürüldü.

Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler VİDEO

ELİNDE BALTAYLA BAHÇEDE BEKLEMİŞ

Öte yandan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olaydan sonra 15 Eylül gecesine ait görüntülerde, Hüseyin Meriç’in elinde baltayla bahçede beklediği, bu sırada yanına iki kişinin geldiği, birlikte beklemeye devam ettikleri, ardından diğer şahısların yaşlı adamın yanından ayrıldıkları ve Meriç’in bir süre daha tek başına beklemeye devam ettiği yer alıyor.

Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı anların en net görüntüsü