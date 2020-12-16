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- Halil Sezai Ümraniye’de görüntülendi
Halil Sezai Ümraniye’de görüntülendi
Müzik çalışmalarına başladığını söyleyen şarkıcı, komşusunu darbettiği olaya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 10:22
- Güncelleme : 16.12.2020 - 10:44
Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan şarkıcı Halil Sezai, cezaevi günlerinin ardından ilk kez görüntülendi.
MÜZİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Kız arkadaşıyla birlikte Ümraniye’de bir fotoğraf platosuna girerken objektife yansıyan Halil Sezai, muhabirlerin “Müzik çalışmalarınıza başladınız mı?” sorusuna “Evet, başladık” yanıtını verdi.
Şarkıcı, Hüseyin Meriç’le davası hakkındaki soruları ise yanıtsız bırakarak hızla uzaklaştı.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Halil Sezai, darp olayı nedeniyle çıktığı ilk duruşmada 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kararla birlikte tahliye edilmişti.