Euro
9.5192
-0.15%
Dolar
7.7963
-0.51%
Altın
466.3
-0.22%
Borsa
1.408
0.88%
Bitcoin
152.220
1.11%
EXEN Coin
10.68
-0.65%
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Halil Sezai Ümraniye’de görüntülendi

    Müzik çalışmalarına başladığını söyleyen şarkıcı, komşusunu darbettiği olaya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 10:22
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 10:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Halil Sezai Ümraniye’de görüntülendi

    Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan şarkıcı Halil Sezai, cezaevi günlerinin ardından ilk kez görüntülendi.

    MÜZİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

    Kız arkadaşıyla birlikte Ümraniye’de bir fotoğraf platosuna girerken objektife yansıyan Halil Sezai, muhabirlerin “Müzik çalışmalarınıza başladınız mı?” sorusuna “Evet, başladık” yanıtını verdi.

    Şarkıcı, Hüseyin Meriç’le davası hakkındaki soruları ise yanıtsız bırakarak hızla uzaklaştı.

    Halil Sezai Ümraniye’de görüntülendi #1

    İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

    Halil Sezai, darp olayı nedeniyle çıktığı ilk duruşmada 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kararla birlikte tahliye edilmişti.

    Halil Sezai Ümraniye’de görüntülendi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir