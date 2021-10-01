Halil Sezai’den dayak itirafı: Pişmanım

Komşusuna şiddet uyguladığı için hapse giren, tahliye olduktan sonra "Gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere" diyen Halil Sezai, pişman olduğunu itiraf etti.

“İsyan” şarkısı ile bir anda ünlenen Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'e dayak attığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edilmişti.

O ana ilişkin kameraya kayıtlarının da ortaya çıkmasıyla şarkıcı, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce silahla kasten yaralama suçundan tutuklanmıştı.

Halil Sezai, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak 43 gün sonra tahliye edilmişti.

‘SÖZLERİM ÇARPITILDI’

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen olay sonrası Halil Sezai ilk kez konuştu.

Tahliye olduktan sonraki konserinde "Hak etti, kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere" diyen Sezai, sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.

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“PİŞMANIM, TABİİ Kİ ÜZGÜNÜM”

Habertürk'te yer alan habere göre; pişman olduğunu dile getiren Sezai, “O sözlerimin devamında yazıldığı gibi bir şey olmadığı için 'Keşke yapsaydım da bu yazılanların bir karşılığı olsaydı' dedim. Pişmanım, tabii ki üzgünüm. En çok beni saygılı yetiştiren aileme mahcup oldum. Onları üzdüğüm için pişmanım. 41 yaşındayım, ilk defa biriyle kavga ettim.” dedi

"BU HAYATI İSTİYOR MUYUM ONU BİLMİYORUM"

Yaşanan olayların iş hayatını etkilemediğini dile getiren şarkıcı, “Ben normal hayatıma devam ediyorum. Tabii ki sahneler oluyor, teklifler de alıyorum ama ben bu hayatı istiyor muyum onu bilmiyorum.” diye konuştu.

Halil Sezai şiddeti savundu: Kafam güzeldi tam dövemedim