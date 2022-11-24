Halil Sezai'ye hapis cezası

Halil Sezai, bu kez de dövdüğü komşusuna hakaret ettiği için hapis cezası aldı.

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'ye, komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası verilmiş, 42 gün hapiste yatmıştı.

"G...n tekiydi"

Sezai, sahne aldığı bir mekanda “Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Hak etti. G…n tekiydi gerçekten.” demişti. Halil Sezai’nin komşusuna yönelik söylediği bu sözler nedeniyle “alenen hakaret” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

Halil Sezai, şimdi de sahne aldığı mekanda komşusuna yönelik söylediği sözler nedeniyle “hakaret” suçundan 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"Suçsuzum"

Halil Sezai savunmasında, “O gün de dinleyicilerime konuşma yaptım. Müşteki ile aramızda önceki bir olaydan kaynaklı husumet bulunmaktadır. Aramızdaki bu olay yargı aşamasına taşınmıştı. Bu olaydan bahsederken dinleyicilerimden biri ‘boş ver abi' şeklinde konuştu. Ben de o sırada yanıt verdim. Amacım hakaret etmek değildi. Suçsuzum.” dedi.