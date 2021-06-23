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    Halit Ergenç: Kızım büyüyünce beni parmağında oynatır

    Üçüncü kez baba olmaya hazırlanan Halit Ergenç, "Kızım büyüyünce beni parmağında oynatır diye çok korkuyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 18:01
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    Halit Ergenç: Kızım büyüyünce beni parmağında oynatır

    Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, yeniden anne baba olmanın heyecanını yaşıyor.

    2009 yılında nikah masasına oturan çiftin, Ali ve Han adında iki oğlu var.

    Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan Ergenç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    "SAĞLIKLA KUCAĞIMIZA ALMAK NASİP OLSUN"

    Halit Ergenç, "Çok güzel bir duygu, Rabbim sağlıklı bir şekilde kucağımıza almayı nasip etsin." dedi.

    Halit Ergenç: Kızım büyüyünce beni parmağında oynatır #1

    "BENİ PARMAĞINDA OYNATIR"

    Ünlü oyuncu, en büyük korkusunu açıkladı. Ergenç, "Kızım büyüyünce beni parmağında oynatır diye çok korkuyorum." ifadelerini kullandı.

    Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinin doğacak kızlarına Leyla adını verecekleri öğrenildi.

    Halit Ergenç: Kızım büyüyünce beni parmağında oynatır #2

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