Halit Ergenç özür diledi

Halit Ergenç, sevgilisini darbeden Ozan Güven için “Bu davadan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum” demişti.

Ozan Güven, sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'a evinde saatlerce darp uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik oldu.

İŞLERİ İPTAL OLUYOR

Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisine şiddet uyguladığı için 13.5 yıl hapsi istenen Güven, başrol oynadığı Babil dizisinin yapım şirketiyle anlaşmalarını feshetti.

Bir mekan çıkışı aracına binerken Uçankuş'a konuşan Halit Ergenç ise, Babil dizisinde başrolü paylaştığı Ozan Güven hakkında gündeme damga vuracak ifadeler kullandı.

"OZAN ALNININ AKIYLA ÇIKAR"

Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili açıklama yapan Halit Ergenç, "Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı." dedi.

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Ergenç, “Çok üzgünüm... Özür diliyorum.” dedi.