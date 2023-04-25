Halsey: Cildim için anne sütü kullanıyorum Türk sevgilisi Alev Aydın'dan Ender Ridley isimli bir oğlu olan Halsey, cilt bakımıyla ilgili bilgi verdi.

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Türk senarist Alev Aydın ile uzun süredir aşk yaşayan ve temmuz 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alan Halsey samimi açıklamalarda bulundu.

Her fırsatta oğlu Ender Ridley'yi ne kadar çok sevdiğini dile getiren Halsey, son olarak anne olmasıyla birlikte, cilt bakım rutinine anne sütünü eklediğini açıkladı.

Anne sütünün cilde faydaları

Röportaj veren şarkıcı; anne sütünü 'en iyi cilt bakım malzemesi' olarak nitelendirerek, "Antioksidanlar, iyi yağlar ve iyileşme sürecini hızlandıran şeylerle dolu" dedi.

28 yaşındaki ünlü isim, şu anda 2 yaşında olan oğlu Ender doğduğunda özellikle 'cildine ne sürdüğü konusunda bilinçlendiğini' belirtti:

"Çok bilinçliyim"

"Cildime ne sürdüğüm konusunda her zaman çok bilinçli olmuşumdur ama bebeğiniz sizi öptüğünde ya da sarıldığında, yüzünüze ne sürdüğünüz hakkında düşünmeye başlıyorsunuz.

Kendinizi her zaman makyajlı gördüğünüzde, sadece o haldeyken güzel ya da değerli olduğunuza inanmak gerçekten kolay olabiliyor.

Yüzüme bakabilmek ve 'Ben buyum, böyle görünüyorum, bu sorun değil ve bunu kabul ediyorum' diyebilmek benim için son derece önemli hale geldi"