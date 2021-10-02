Halsey Türkçe öğreniyor: Nazar değmesin

Alev Aydın ile birlikteliğinden Ender Ridley adını verdikleri bir bebek dünyaya getiren Halsey, yaptığı Türkçe yorumlarla dikkati çekiyor. Halsey bu defa sevgilisine "Nazar değmesin" yorumunu yaptı.

Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini duyuran ve geçtiğimiz aylarda anne olan Halsey, Türkçe öğrenmeye başladı.

Hamileliği sırasında Aydın'ın annesinin mezarını ziyarete giden ve Türkiye'ye gelen Halsey, yaptığı Türkçe yorumlarla ilgi çekiyor.

Kısa bir süre önce "Tombalak bebe" yorumunda bulunan ve Türk hayranlarının beğenisini kazanan Halsey, yeni bir yorum daha yaptı.

"NAZAR DEĞMESİN"

İlk kez babalık heyecanını yaşayan Alev Aydın, oğlu ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Halsey ise eşi ve oğlu Ender Ridley'in bu pozuna kayıtsız kalmadı.

Halsey, Aydın'ın gönderisine, "Nazar değmesin..." yorumunu yaptı ve kalp emojileri eklemeyi ihmal etmedi.

OĞLUNU İLK KEZ GÖSTERDİ

Şarkıcı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi ve doğum gününe özel paylaşım yaptı.

Halsey, gönderisine, "En güzel doğum günü hediyesi..." notunu düşerken, paylaşımı kısa süre binlerce beğeni aldı.