Halsey'den mezarlık ziyareti

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın mezarını ziyaret etti.

İki yıldır aşk yaşadığı Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek bekleyen Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey'in heyecanı büyüyor.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Hamilelik pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Halsey, doğum öncesi sevgilisi ve bebeğinin babası Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ı kabri başında ziyaret etti. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Alev Aydın da o anları 149 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

"BUNUN İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM"

Öte yandan sekiz aylık hamile olan Halsey, geçtiğimiz günlerde belirgenleşen karnıyla poz verdi. Ünlü şarkıcı, gebeliğiyle ilgili yapılan spekülasyonlara da sitem etti. Hamileliğinin planlı olduğunu belirten şarkıcı, "Bunun için çok uğraştım ama eğer başka bir şekilde de olsaydı yine çok mutlu olurdum" şeklinde konuştu.