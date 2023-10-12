Haluk Bilginer, 22 milyon TL'ye Onassis oldu Haluk Bilginer, dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Angelina Jolie’nin yeni sinema filminden teklif aldı.

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Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan ‘Maria’ filminde Angelina Jolie, 'Callas'ı, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör 'Aristotle Onassis'i canlandıracak.

800 bin dolar

Filmin çekimleri başladı. Haluk Bilginer’in bu rol için 800 bin dolar (22 milyon TL) alacağı öğrenildi. Ayrıca filmin gişesinden de yüzdelik pay alacak.

New York'ta yaşayan bir Yunan göçmen

Filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı. "Maria", ünlü sopranonun 1970'lerin Paris'indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak. New York'ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi ve Aristotle Onassis'in uzun süreli metresi oldu.

Jackie Kennedy'nin ikinci eşi olan Onassis onunla evlenmek için kendisini terk ettikten sonra Callas önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. İhaneti tam olarak atlatamayan Callas, 1977'de, 52 yaşındayken kalp krizinden öldü. Onassis'in ilişkileri boyunca Callas'a taciz ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu da gündeme geldi.